È ingiustificabile il comportamento dell’amministrazione Albano che nonostante le rassicurazioni e gli impegni pubblicamente presi con i cittadini, non ha ancora approvato il bilancio di previsione per il 2023-2025 né tantomeno ha provveduto alla nomina dell’assessore alle politiche sociali e allo sport dopo le ” dimissioni politiche” dell’assessore Petracca.

Come Lista dei Cittadini evidenziamo che la mancata approvazione del bilancio entro il 31 dicembre 2022 comporta l’immobilismo della macchina amministrativa che non può provvedere ad effettuare pagamenti dovendo agire solo in dodicesimi.

È evidente che la maggioranza a guida Albano non è riuscita ad effettuare il cambio di marcia che i cittadini si aspettavano e naviga a vista senza alcuna programmazione e visione.

Ancora più grave è l’assenza dell’assessore alle politiche sociali in un momento delicato della situazione economica e sociale che vede tante famiglie in difficoltà.

Chiediamo al Sindaco di provvedere con urgenza all’approvazione del bilancio con un occhio di riguardo nei confronti delle fasce più deboli della comunità e a risolvere quanto prima le evidenti divisioni all’interno della sua maggioranza che di fatto bloccano l’agire politico e amministrativo a danno dello sviluppo del territorio.

Lista dei Cittadini

