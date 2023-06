Condividi subito la notizia

Nel contesto delle attività interforze di controllo del territorio, disposte dal Comando Provinciale dei Carabinieri nella città di Bari, intensificate a seguito del recente Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Ministro dell’Interno, i militari della Stazione di Bari Scalo, lunedì e martedì scorso, hanno arrestato nella flagranza di reato, M.I.B., 29enne, cittadino sudanese regolarmente presente in Italia nonché R.K., una 18enne italiana, senza fissa dimora, entrambi senza precedenti di polizia e ritenuti, fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa, responsabili di detenzione ai fini di spaccio di droga.

I militari dell’Arma, nei pressi della Stazione Ferroviaria Centrale di Bari, teatro di diversi episodi di reati predatori, contro la persona e spaccio di sostanze stupefacenti, hanno sorpreso i rei, rispettivamente, controllando gli avventori dei giardini pubblici di piazza Aldo Moro, ove l’indagato tentava di defilarsi, nonché mentre svolgeva l’illecita attività nei pressi dell’ingresso delle FAL.

Nella circostanza, i fermati, sottoposti a perquisizione personale, sono risultati in possesso di diverse dosi di sostanza stupefacente, tra cui eroina, cocaina e hashish, nonché di denaro ritenuto provento dell’illecita attività di spaccio.

L’A.G. ha disposto in entrambi i casi la traduzione in carcere, in attesa delle udienze nelle quali sono state richieste ed ottenute le convalide degli arresti.

È importante sottolineare che i relativi procedimenti sono nella fase delle indagini preliminari e che l’eventuale colpevolezza, in ordine al reato contestato, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

