di MICHELE SELVAGGI

Attraverso una nota a firma del Professor Francesco Malvasi, il Tavolo Verde, lancia un appello per salvare il Polo di Istruzione Secondaria “ Giustino Fortunato” di Pisticci, che aggrega il Liceo Classico, il Tecnologico, l’Alberghiero e l’Itas, con una unica Dirigenza, ma con indirizzi completamente diversi, che nel volgere di un lustro, ha perso circa 400 alunni iscritti, con una flessione che purtroppo continua. Da qui l’appello di Tavolo Verde, preoccupato di una situazione che si fa sempre più difficile e preoccupante. “ I benpensanti – spiega la nota – a firma del professor Malvasi – sostengono che il fenomeno è fisiologico ed è legato al calo demografico: stranamente non è così, né per Policoro, né per Matera , Bernalda e per altri paesi. E’ la solita tiritera di coloro che non vogliono riconoscere gli errori del passato, ma anche quelli recenti. Scelta sbagliata ad esempio è quella di aver accettato supinamente il ridimensionamento scolastico che spogliava le comunità scolastiche di alcune dirigenze. Scelta sbagliata – si legge ancora nella nota – è anche quella relativa alla allocazione dell’unica dirigenza in quel di Pisticci, privando il restante territorio di indispensabili servizi per l’utenza dell’intero metapontino. Scelta sbagliata – aggiunge – è stata quella di dichiarare inagibile l’Azienda Agraria annessa all’Istituto , privando così gli studenti di un importante luogo di esercitazioni. Scelta sbagliata ancora quella di non aver attivato tutti i canali necessari per rinsaldare il rapporto tra scuola e territorio e in modo particolare l’agrario , l’alberghiero e le aziende dei relativi settori produttivi. Scelta sbagliata ancora – continua il documento – quella di rottamare i mezzi di trasporto in dotazione alla scuola , dopo aver speso fior di quattrini per adeguarsi alle normative vigenti. Inammissibili, colpevoli inoltre, sono i ritardi per non aver ampliato e potenziato l’offerta formativa con l’istituzione di nuovi indirizzi di studio e nuove articolazioni. L’elenco dei ritardi, delle omissioni e delle responsabilità, oggettive e soggettive può continuare , certo è che anche le ultime non scelte da parte degli organi collegiali, probabilmente in ossequio ad alcune scelte provinciali, non fanno bene sperare in un rilancio del polo di istruzione che un tempo fu vessillo di cultura e formazione professionali dell’intero territorio metapontino anche attraverso l’utilizzo intelligente delle strutture aziendali dei laboratori e della serra annessa alla sede dell’Istituto. A proposito; è noto a tutti, che le aziende in dotazione all’Agrario versano in un preoccupante stato di degrado e abbandono con il colpevole silenzio della provincia, del comune e di coloro cui compete la gestione. Tavolo Verde Puglia e Basilicata – conclude il documento a firma del professor Malvasi – si appella alle forze politiche, alle associazioni culturali e a quelle del lavoro e della produzione, affinché unitariamente si adoperino per riproporre all’attenzione della Regione di Basilicata, della Provincia e del Comune, il tema del rilancio, potenziamento e valorizzazione del Polo di Istruzione Secondaria “ Giustino Fortunato” di Pisticci”.

