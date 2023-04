Condividi subito la notizia

Entra nel vivo a Vietri di Potenza il progetto “Nonno Vigile”. Da oggi 27 aprile è operativo il primo nonno vigile vietrese, Donato Magrino. Coadiuverà la Polizia Locale e sarà a servizio degli alunni dell’Istituto Comprensivo locale all’entrata e all’uscita da scuola. Si tratta di una iniziativa voluta dall’amministrazione comunale, che ha messo in campo il progetto al fine di garantire la sicurezza e la sorveglianza per gli alunni che frequentano la scuola. Progetto attuato tramite un avviso pubblico per la ricerca di cittadini interessati a svolgere l’attività gratuitamente e a seguito di una formazione teorica e pratica, attraverso un corso sull’educazione stradale.

“Si tratta – ha dichiarato il Sindaco, Christian Giordano – di una iniziativa semplice e virtuosa, capace di far interagire le diverse generazioni della nostra comunità. Complimenti a Donato, primo nonno vigile che si è proposto attraverso il nostro avviso pubblico. Come amministrazione comunale siamo molto felici per la partenza di questa iniziativa. Sono sicuro che se ne aggiungeranno altri ad affiancare Donato”.

Al primo Nonno Vigile selezionato, è stato assegnato in dotazione pettorina ad alta visibilità, cappellino, fischietto e segnale distintivo, da indossare durante l’espletamento del servizio. A lui i compiti di agevolare l’attraversamento della strada agli alunni durante gli orari di entrata e uscita da scuola, invitare gli automobilisti a rispettare lo stop e gli utenti a utilizzare gli attraversamenti pendolari.

Ufficio stampa – Comune di Vietri di Potenza

Hits: 1