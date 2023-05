Condividi subito la notizia

E’ crollato nella notte, dividendosi praticamente in due parti, l’anziano carrubo di piazzetta San Giovanni, affetto da un’importante carie che ne aveva eroso il tronco. L’albero secolare proveniva dal Portogallo, ed aveva un’età compresa tra 110 e 120 anni. Storico ritrovo di bambini nelle calde giornate estive, il carrubo è collassato intorno alle ore 2.30 quando fortunatamente la piazza era deserta. L’assessore Massimiliano Amenta ha seguito i lavori di rimozione dei resti della pianta, dopo aver informato il sindaco Domenico Bennardi, e si è deciso che prima possibile in quell’aiuola bonificata sarà piantumato un altro carrubo, rispettando il decoro e l’immagine della bella piazzetta materana. L’assessore Amenta ha già preso contatti con l’ufficio comunale, attivando il percorso per l’acquisto e la messa a dimora della nuova pianta di carrubo. Bonifica e messa in sicurezza del sito sono state effettuate dalle ditte Cosp ed “Evolution service”.

