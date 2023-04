Condividi subito la notizia

Si è tenuto a Viggianello, un incontro pubblico relativo al bando per i non metanizzati e che ha visto una nutrita partecipazione di operatori economici e potenziali beneficiari della misura

Un incontro fortemente voluto dai sindaci della Valle del Mercure e che ha avuto tra i relatori Cosimo Latronico, assessore all’Ambiente, Territorio ed Energia, Arturo Valicenti, Direttore f.f. dell’Ente Parco Nazionale del Pollino, e Salvatore Cipollaro, dell’Ufficio Energia della Regione Basilicata. “Le prenotazioni sinora arrivate – ha dichiarato Cosimo Latronico – confermano la bontà della nostra strategia energetica: dal 5 dicembre ad oggi, relativamente al bando in favore dei non metanizzati, sono state prenotate risorse pari a oltre 16 milioni di euro”. La Regione Basilicata, dopo la misura del bonus gas, ha rivolto quindi l’attenzione anche alle famiglie che non sono servite dalla rete del metano. Un bando che prevede l’assegnazione di contributi fino a 5 mila euro (in alcuni casi elevabili a 7.500 euro) ai proprietari delle singole abitazioni e fino a 10 mila euro ai condomini che intendano eseguire uno o più dei seguenti interventi: fotovoltaico o micro-eolico, sistemi di accumulo abbinati ad impianto fotovoltaico, collettori solari per la produzione di energia termica, pompe di calore e che si rivolge alle abitazioni principali senza un PDR attivo e censite regolarmente. “L’obiettivo – ha continuato l’assessore – è avere una visione di futuro capace di accelerare la transizione energetica. Il grande investimento pubblico messo in campo è destinato a generare esiti importanti in termini di risparmio per le famiglie e di tutela dell’ambiente. Voglio ringraziare tutti i partecipanti per la calorosa accoglienza e per l’inizio di un percorso proficuo per la transizione energetica in Basilicata”.

