Ho effettuato una visita ispettiva, la terza di quelle che ho intrapreso per andare a verificare – senza preavviso – lo stato dei luoghi e dei servizi erogati nelle strutture sanitarie dell’Asl di Lecce

Il β€œFrancesco Ferrari” di Casarano Γ¨ il secondo ospedale pubblico della provincia di Lecce ciΓ² nonostante Γ¨ declassato ad ospedale di base, nonostante continui ad essere ospedale di primi livello.

Abbiamo verificato che questa Γ¨ una struttura dalle grandi potenzialitΓ e ancora una volta dobbiamo evidenziare grande spirito di servizio del personale medico e paramedico ma fondamentalmente c’è un problema di personale.

Diverse le criticitΓ : al Pronto Soccorso abbiamo rilevato che, a causa della carenza di personale, i pazienti sono costretti a lunghe attese al triage e non solo, anche a dover sostare in modo prolungato in barella, in attesa del ricovero. Nel reparto Rianimazione servono altri respiratori, un ecografo e soprattutto anestesisti. In Chirugia Generale sono in servizio solo quattro medici, a fronte dei sette previsti in organico. Ed anche Cardiologia e Urologia sono carenti dal punto di vista del personale.

Nel reparto di Neurologia occorrerebbe una stroke unit per ictus.

In Nefrologia e Dialisi c’è bisogno di un prisma per setticemie ed emodialisi, di osmosine a due bracci per eseguire una dialisi di qualitΓ per due utenti alla volta. I medici in organico sono soltanto quattro, manca il tecnico della dialisi e medici ed infermieri cercano di tamponare.

La Tac Γ¨ ferma da diversi giorni.

Siamo convinti che questo nostro intervento potrΓ dare dei risultati ricordando sempre che i pazienti sono e devono essere sempre al centro dell’attenzione del sistema sanitario nazionale.

Porteremo anche le domande, che scaturiscono da questa ispezione, in una Audizione in terza commissione, speriamo che si discuta molto presto. Concluderemo questo nostro tour con la pubblicazione di un libro bianco sulla situazione della sanitΓ in provincia di Lecce.

Ovviamente porteremo ogni nostra domanda in Audizione in terza Commissione SanitΓ perchΓ© vogliamo risposte ben precise.

Il presidente del Movimento Regione Salento

Consigliere regionale Paolo Pagliaro

