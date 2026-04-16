CORTOMETRAGGIO “VITE DA SALVARE” il 17 aprile a Pisticci

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NO al telefono durante la guida

È uscito recentemente il film cortometraggio “Vite da salvare”, ideato e scritto da Carmine Muscio e Alessandro Pisegna (che ne ha curato soggetto e sceneggiatura con l’ideatore), direttore di produzione Michele Letizia e diretto da Antonio Petrino.

Le riprese sono state effettuate in Puglia, in provincia di Foggia, nella cittadina di Candela, la location che ha ospitato la troupe che ha realizzato lo short, incentrato sul tema di vitale importanza della sicurezza stradale e dell’uso improprio del telefono alla guida.

Argomento di scottante attualità e causa di numerose morti sulle nostre strade, troppo spesso per imprudenza, distrazione, comportamenti fuori luogo e evitabili.

Una storia drammatica, forte, intensa, autentica, uno spaccato di vita, che necessariamente e in maniera imprescindibile deve condurre ad una profonda riflessione e dovuta considerazione.

La produzione girerà l’Italia con numerose richieste da ogni parte, oltre a partecipare a rassegne e concorsi in tema, con incontri dibattiti in eventi vari e ambiti scolastici.

Con il prezioso e utile impegno di diversi personaggi del cinema, cultura e dello spettacolo che si schiereranno a supporto dell’iniziativa, per sensibilizzare maggiormente sul tema, con la speranza di un repentino cambiamento di pessime abitudini pericolose per se e per gli altri, con diffuso malcostume che ci si augura possa ridursi notevolmente per presa coscienza legittima.

PISTICCI VENERDì 17 APRILE 2026 ALLE ORE 18.00 PRESSO LA SALA CONSILIARE DI PISTICCI CENTRO

Modera

Donato MASTRANGELO

Giornalista

Saluti Istituzionali

Istituzioni presenti

Saluti

Maria Teresa REGINA

Introduce

Michele LETIZIA

Direttore produzione

Interverranno

Domenica VOLPE

Capitano Polizia Locale

Tiziana SILLETTI

Garante Detenuti, Vittime di Reato, Salute e Anziani – Regione Basilicata

Antonio BELARDO

Capitano della Compagnia Carabinieri di Pisticci

Salvatore D’ELIA

Dirigente Commissariato di Polizia di Stato di Pisticci

D I B A T T I T O

Conclusione Antonio PETRINI

Regista del Cortometraggio

Carmine MUSCIO

Ideatore e co-sceneggiatore

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