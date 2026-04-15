Cooperazione Italia–Rdc Congo, asse strategico tra Gruppo Cestari e Camera ItalAfrica

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Si consolida la cooperazione Italia-Rdc Congo attraverso un dialogo istituzionale tra il Gruppo Cestari e la Camera di Commercio ItalAfrica, grazie all’incontro con la dott.ssa Anastasie Nzitonda, consulente del governatore della Provincia di Lualaba (Repubblica Democratica del Congo), responsabile per investimenti e cooperazione. Il confronto si è svolto presso il Consolato della Repubblica Democratica del Congo a Napoli. All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, Giovanni Cestari – 24 anni, console della Repubblica Democratica del Congo, tra i più giovani consoli italiani, con competenza su Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Molise – e Alfredo Cestari, presidente ItalAfrica. Il tavolo istituzionale ha posto le basi per nuove sinergie strategiche orientate allo sviluppo infrastrutturale e industriale di un’area chiave del continente africano.

Al centro del dialogo, la pianificazione di progetti pilota per l’elettrificazione della provincia di Lualaba, nell’ambito di un ambizioso piano energetico che mira a coinvolgere investitori internazionali per valorizzare il potenziale della regione, trasformandolo in leva di crescita economica e sociale.

A margine dell’incontro, la delegazione ha effettuato un sopralluogo presso un cantiere per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, analizzando tecnologie innovative e modelli avanzati di gestione delle risorse, con l’obiettivo di favorire anche la creazione di occupazione qualificata.

«Questa sinergia – ha sottolineato Giovanni Cestari – rafforza i ponti della cooperazione internazionale, trasformando le sfide energetiche e formative in opportunità concrete di sviluppo condiviso».

Il percorso nel solco del Piano Mattei

L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro della cooperazione avviata dall’Italia con il continente africano, anche alla luce della recente missione istituzionale a Brazzaville, nella Repubblica del Congo, svolta nel solco del Piano Mattei.

La delegazione italiana era guidata dal viceministro degli Affari esteri Edmondo Cirielli e dal ministro della Salute Orazio Schillaci, con la partecipazione di Alfredo Carmine Cestari, protagonista di diverse iniziative operative già avviate nel Paese.

Nel corso della visita sono state ispezionate strutture sanitarie coinvolte in un programma di cooperazione sostenuto dall’Italia con un investimento di circa 45 milioni di euro, destinato allo sviluppo di servizi sanitari integrati.

Nuove prospettive di sviluppo

A seguito della missione nella RDC, al presidente Cestari è stato conferito un mandato speciale di rappresentanza per i programmi legati al Piano Mattei e alla cooperazione europea, riconoscendo il ruolo svolto dalla Camera ItalAfrica nel rilancio delle relazioni bilaterali dopo la tragica uccisione dell’ambasciatore Luca Attanasio.

«Possiamo affermare che ItalAfrica, insieme alle istituzioni consolari e ai partner italiani, ha lavorato con determinazione per favorire il ritorno della cooperazione con la Repubblica Democratica del Congo – ha dichiarato Cestari –. L’economia congolese, con oltre 125 milioni di abitanti, rappresenta una grande opportunità di sviluppo reciproco».

L’impegno della Camera ItalAfrica prosegue dunque nel rafforzare il coinvolgimento di imprese, università e istituzioni finanziarie italiane, con l’obiettivo di promuovere progetti capaci di generare occupazione, innovazione e crescita condivisa tra Italia e Africa.

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