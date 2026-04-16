Convegno Presso Istituto di Istruzione Superiore Marconia

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Ieri 15 aprile si è svolto presso L’Istituto di Istruzione Superiore di Pisticci un importante evento in collaborazione con l’azienda conosciuta in tutto il mondo : “Amaro Lucano”. Con immenso piacere ho preso parte ai lavori che ha visto coinvolto due Istituti di importanza fondamentale per il ruolo che svolgono da oltre 50 anni a Pisticci e Marconia, nell’intero Metapontino: Istituto Professionale Alberghiero e Istituto tecnico Agrario.

Complimenti alla Dirigente Scolastica, al suo Staff , ai docenti e personale ATA, che nonostante le problematiche legate alla razionalizzazione scolastica, stanno facendo sforzi enormi per mantenere alto il liìvello dell’offerta formativa. Il mio auspicio è che gli Istituti di Pisticci e Marconia riescono a conservare il ruolo fondamentale per il nostro territorio, ho notato che si è ripreso la produzione di fragole biologiche, dell’olio extra vergine, degli agrumi. Mi auguro che si ritorni a coltivare le stelle di natale, i fiori, e che venga impiantato un vigneto sperimentale nei terreni che “finalmente” il Comune ha assegnato alla scuola.

Infine esprimo l’auspicio che L’istituto al più presto venga dotato di un Autobus per il trasporto degli studenti ai vari sopralluoghi aziendali fuori del comune e per “L’Alternanza Scuola-Lavoro”.

Ai lavori ha preso parte il Consigliere Regionale Piero Marrese, già Presidente della Provincia .

Pietro Raucci

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