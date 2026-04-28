Controlli straordinari nella stazione ferroviaria di Bari Centrale

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La Polizia di Stato ha svolto servizi straordinari di controllo nella stazione ferroviaria di Bari Centrale, finalizzati a garantire la sicurezza dei viaggiatori e a prevenire comportamenti illeciti in ambito ferroviario.

Gli interventi predisposti dal Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Puglia, la Basilicata ed il Molise, hanno interessato l’ingresso principale della stazione di Bari Centrale, l’area biglietteria e le zone di stazionamento quali il deposito bagagli, l’area commerciale, i sottopassaggi, il Terminal bus e le stazioni di Ferrovie Sud Est, Bari Nord e Appulo Lucane.

In particolare, i poliziotti del Settore Operativo di Bari Centrale e del Compartimento, unitamente ad Unità Cinofile della Questura di Bari e militari dell’Esercito Italiano impegnati nel piano di controllo rafforzato “Stazioni Sicure”, hanno controllato ed identificato – anche con l’uso di metal detector e dei più recenti strumenti tecnologici in dotazione – 574 persone presenti nello scalo ferroviario e in transito con i relativi bagagli, di cui 29 con precedenti di polizia e 146 stranieri; una persona è stata segnalata all’Autorità Amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti.

I servizi proseguiranno nei prossimi giorni e saranno estesi a tutte le stazioni ferroviarie di competenza del Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Puglia, la Basilicata ed il Molise.

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