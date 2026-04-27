CONTINUANO GLI INTERVENTI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI DELLA CITTÀ

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AL VIA I LAVORI NEL MUNICIPIO IV CON LA REALIZZAZIONE DEI MARCIAPIEDI IN VIA GORIZIA E IN VIA VITTORIO VENETO. APPROVATI IN Gnterventi

IUNTA DUE NUOVI CONTRATTI ATTUATIVI PER LA MANTUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, BUCHE E MARCIAPIEDI

Nell’ambito dell’accordo quadro triennale per la manutenzione straordinaria, continuano gli interventi di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi cittadini, finanziati con il primo contratto attuativo, del valore complessivo di 7,3 milioni di euro per i cinque Municipi.

L’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi rende noto che sono cominciati i lavori in programma sul territorio del Municipio IV. Nello specifico, i primi interventi consistono nella realizzazione dei marciapiedi in via Gorizia, a Carbonara, e in via Vittorio Veneto, a Ceglie, nel tratto stradale (lungo circa una trentina di metri) al confine con il Comune di Adelfia. A seguire, si procederà con il rifacimento totale dell’asfalto in via Vittorio Veneto, a Ceglie, dalla piazza sino a via Tripoli. A Loseto, invece, i primi lavori riguarderanno via Giacomo Giacobelli e via Umberto Minervini, che saranno integralmente riasfaltate. Previsti, inoltre, nelle prossime settimane, anche cantieri nel centro storico di Carbonara, come concordato con il Municipio IV.

Si ricorda, infatti, che le lavorazioni avviate nelle scorse ore rientrano nella programmazione relativa alla riqualificazione straordinaria di strade e marciapiedi dei cinque Municipi, secondo un elenco di priorità deciso grazie a un percorso di programmazione condivisa tra l’assessorato alla Cura del Territorio, le presidenti dei Municipi e le strutture tecniche comunali, con l’obiettivo di rispondere in modo puntuale alle esigenze dei diversi quartieri.

I lavori sono finanziati attraverso i primi contratti attuativi dell’accordo quadro triennale di manutenzione straordinaria, così suddivisi: Municipio I 1.970.000 euro, Municipio II 1.870.000 euro, Municipio III 1.170.000 euro, Municipio IV 1.170.000 euro e Municipio V 1.170.000 euro.

Per quanto riguarda, invece, la manutenzione ordinaria di strade, buche e marciapiedi, che consente di effettuare interventi di emergenza a tutela della pubblica incolumità, su singole segnalazioni o criticità, la giunta comunale ha approvato i progetti esecutivi di due nuovi contratti attuativi, del valore rispettivamente di 300mila euro per il lotto 1 (destinato al Municipio I) e di 140mila euro per il lotto 2 (Municipio II), che si aggiungono alle somme già impegnate su tutti i quartieri comunali, finalizzate alla eliminazione di pericoli e al mantenimento delle condizioni di percorribilità e sicurezza della viabilità cittadina.

“Dopo l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria nel territorio del Municipio I, che hanno consentito, tra le altre cose, di realizzare l’area sosta adiacente a parco Maugeri e riasfaltare le aree interne all’isolato 45, a Japigia, nelle scorse ore sono partiti anche i lavori che consentiranno di riqualificare moltissime strade e marciapiedi del Municipio IV, accogliendo le priorità segnalateci dai cittadini e dallo stesso Municipio – sottolinea l’assessore Scaramuzzi -. Parallelamente alla manutenzione straordinaria, che consentirà di riasfaltare integralmente decine di strade in tutti i quartieri della città e realizzare numerosi chilometri di nuovi marciapiedi, proseguono anche gli interventi di manutenzione ordinaria che, grazie ai fondi del civico bilancio, consentono di risolvere in tempi rapidi le singole situazioni di emergenza.

Siamo consapevoli dell’impegno enorme dell’amministrazione comunale, ma vogliamo fare ancora di più. In questa direzione, il sindaco Leccese ha già dichiarato che stanzieremo una somma eccezionale, 16 milioni di euro, circa il 50% dell’avanzo di amministrazione straordinario, da impiegare per curare ulteriormente le manutenzioni. Una buona parte di questa cifra sarà riservata alle manutenzioni stradali, mentre la parte residua sarà destinata a scuole, giardini e mercati, perché la cura del territorio è importante tanto quanto le grandi opere che con il PNRR stiamo realizzando”.

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