Si sono svolte in tutta Italia lo scorso fine settimana le giornate dell’evento “Cantine aperte”, organizzato dal Movimento Turismo del Vino che nel 2023 compie trent’anni e che annovera circa mille fra le più prestigiose cantine d’Italia, selezionate sulla base di specifici requisiti. Primo fra tutti quello dell’accoglienza enoturistica. Hanno aderito alla manifestazione circa seicento cantine, venti in Basilicata.

Le giornate di “Cantine aperte” sono una preziosa occasione per far conoscere ad appassionati e curiosi il mondo vitivinicolo, una realtà che ho particolarmente a cuore e alla quale ho dedicato e dedico attenzione. Proprio per questo motivo a breve presenterò un’importante iniziativa finalizzata a coniugare le eccellenze messe in mostra con “Cantine aperte” e lo sviluppo del turismo enogastronomico. Occorre unire le forze e dare man forte alla crescita delle aziende agricole della nostra amata Basilicata.

Ho avuto modo di visitare alcune cantine del Vulture, dove sono stati presentati diversi prodotti enogastronomici della Basilicata. La nostra regione si conferma un’eccellenza nel settore vinicolo e non solo. La consapevolezza del tesoro inestimabile rappresentato dai vigneti lucani deve spingerci a rendere questo comparto un fattore sempre più importante per l’economia lucana e il turismo nei nostri territori.

L’enoturismo è una risorsa economica fondamentale per lo sviluppo di tutta la regione. I turisti del vino possono, attraverso iniziative di valore come “Cantine aperte”, conoscere i tanti prodotti e le attività delle aziende lucane aderenti. “Cantine aperte” è altresì un modo di fare impresa nel rispetto delle tradizioni e dell’agricoltura di qualità.

Gianni Leggieri, Consigliere Regionale

