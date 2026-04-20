CONSENSI E APPREZZAMENTO PER IL PARTECIPATO CONVEGNO SUL CENTRO SOCIALE COME ELEMENTO DI AGGREGAZIONE E STIMOLI COMUNITARIO

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Se è vero che le cose belle vanno vissute fino in fondo, la serata organizzata dal Centro Sociale “ G.Michetti” guidata dal Presidente Dino Iula, è stata seguita con particolare attenzione fino alla fine, nonostante l’ora tardi, da autorità e tantissimi soci e invitati dall’attivissimo sodalizio di Piazza Umberto I° a Pisticci centro. Una indimenticabile serata che ha premiato l’impegno per la ottima riuscita di un Convegno di altissimo spessore, come finora non ne ricordiamo, che ha trattato un tema importantissimo e sempre attuale, quello del “Centro Sociale come elemento e stimolo comunitario “, con un programma che ha toccato, attraverso diverse sezioni, personaggi della nostra comunità, che attraverso il loro impegno professionale, scolastico, amministrativo, di prevenzione, hanno contribuito a fare la storia della nostra città. Per la “sezione Cultura, dedicata al Prof, Pietro Leone, scomparso qualche mese fa” la relazione del Prof. Giuseppe Coniglio , giornalista, scrittore, autore di numerosissimi testi, oltre che storico della nostra città, che attraverso il suo intervento ha ricordato quello che ha rappresentato il Prof. Leone come docente emerito di Civiltà Bizantina per tantissimi anni presso la Università Salentina. Un personaggio parecchio amato dai suoi studenti e dalla sua Università, ma anche abbastanza conosciuto e apprezzato dal mondo universitario, a livello nazionale e internazionale per le sue ricerche e studi. Con il Prof. Coniglio, la Dottoressa Lucia Gesualdi, che ha illustrato l’opera di Marisa Gullotta – Martino, artista siciliana, destinata a ed a devozione della famiglia dello scomparso Prof,Leone, consegnato alla sorella Prof.ssa Lidia. Per la sezione Reduci e Combattenti, la relazione del Generale in pensione Berardino Quinto, ricordando un personaggio, nel dopo guerra molto noto nel mondo politico pisticcese, il sarto sig. Domenico Bellini, amministratore e vice sindaco della città, che ha fatto parte di diverse giunte comunali dagli anni 50 in poi. Un intervento di spessore il suo per ricordare una persona ma, anche un epoca in cui la politica era abbastanza lontana da quella attuale. Per la Sezione Femminile, intitolata alla scomparsa Professoressa Giuseppina Laurenza, moglie del Prof. Nicola Palazzo entrambi abbastanza conosciuti nel mondo della Scuola Superiore della nostra città e punti di riferimento essenziali per tantissimi studenti , ha relazionato la vice presidente del Centro Sociale Dottoressa Anna Di Marsico, ricordando i gloriosi anni del dopo guerra che ha registrato, per tanti anni , la presenza della Professoressa Palazzo unitamente a suo marito, prof. Nicola . Per la sezione anziani, intitolata al compianto Dr. Michele Di Trani, , scomparso a seguito di un tragico incidente a Valdichiara, ha relazionato il Dr.Vito Di Trani, ex Sindaco di Pisticci, cugino e da sempre fraterno compagno dello stesso. Di Trani nel suo toccante intervento, ha ricordato la figura dello scomparso, soffermandosi sugli indimenticabili ricordi studenteschi di gioventu’ e le attività politiche dell’epoca con il suo caro cugino. Una vera e propria sorpresa, il collegamento speciale dall’Australia, ( grazie a Radiolaser) dove resiede e lavora, con il Dr. Iacopo Di Trani, figlio dello scomparso, con momenti altamente emozionanti. Interessanti anche gli interventi della Dottoressa Tiziana Silletti Garante dei detenuti, delle vittime dei reati , della salute e degli anziani della nostra regione, che si è soffermata su diversi temi tra cui quello sulla tutela dei diritti e attenzione alle fasce più deboli, non mancando di sottolineare quello che rappresenta il ruolo degli anziani e dei centri sociali, come quello di Pisticci guidato dal Dr. Iula, di grande aiuto alla comunità. Da registrare l’intervento e il saluto del Sindaco Domenico Albano che aveva messo a disposizione la sala del Consiglio Comunale, dell’Assessore Regionale e parlamentare Cosimo Latronico,, del Consigliere Regionale ed ex Presidente della Provincia Pietro Marrese, che hanno ribadito la importanza dei centri Sociali, come quello pisticcese intitolato a Gaetano Michetti, ex Presidente della regione Basilicata, che le istituzioni dovrebbero supportare, valorizzare e rafforzare. Durante la serata sono state consegnate pregamene celebrative Ha moderato con grande professionalità la dottoressa Maristella D’Alessandro – Iula. Insomma, una serata piacevole e tutta da ricordare, come alla fine ha sottolineato, contento e soddisfatto, il Presidente di questa eccellente realtà della nostra città, il Dr. Dino Iula, che non ha mancato di esibirsi ( lui qualche anno fa lo fece con la sua fisarmonica anche a Mont Martre di Parigi. E con successo) con il gruppo “ Quelli che…la Fisorchestra Lucana” Iula, in chiusura ha ringraziato le autorità, i numerosi presenti soci e invitati e quanti si erano prodigati ( in particolare il Cavalier Giuseppe Quinto) per la buona riuscita dell’evento.

MICHELE SELVAGGI

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