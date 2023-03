Condividi subito la notizia

A quarant’anni dalla sua fondazione l’Università degli studi della Basilicata è stata una speranza dopo la tragedia del terremoto del 1990 che porto’ distruzione e morte. Lo deve essere ancora, affrontando difficoltà e criticità perché una regione senza la sua università non potrebbe realisticamente costruire le coalizioni del futuro”. Lo ha detto l’assessore regionale all’Ambiente e all’Energia, Cosimo Latronico, a Potenza, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico della Universita’ della Basilicata, il quarantesimo dalla . Anche per quei tanti giovani lucani che scelgono altre università, l’Unibas deve tenere un dialogo aperto, creativo, perché sia davvero una infrastruttura strategica per la Basilicata”.

—

Hits: 0

Correlati