Condividi subito la notizia

In relazione alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2022-2023 dell’Università degli studi della Basilicata – in programma lunedì 6 marzo 2023 a Potenza, nel Polo del Francioso, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – si comunica che le richieste di accredito dei giornalisti, fotografi e cineoperatori dovranno contenere i seguenti dati per ogni singola persona (i pass saranno nominativi):

COGNOME

NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

TESTATA DI RIFERIMENTO

NUMERO TESSERA ORDINE DEI GIORNALISTI

RECAPITO TELEFONICO

– le richieste dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

ufficiostampa@unibas.it



– le richieste dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 2 marzo 2023

Hits: 0

Correlati