Il videogioco, prodotto da Elleviaggi, che ti porta a scoprire le meraviglie della bellissima Tursi ha ottenuto un grande successo, confermandosi una grande novità per la promozione turistica della Basilicata.

Un modo nuovo di interpretare la promozione territoriale che parla un linguaggio diverso che avvicina un target sempre più “affamato” di nuove conoscenze e nuove scoperte.

Ne è convinto anche Antonio Nicoletti, direttore dell’Apt, che durante la conferenza stampa dedicata alle novità della Basilicata, ha presentato “Toursikon”, provando in prima persona l’avventura virtuale alla scoperta di Tursi.

“Sono stati tre giorni intensi e belli – dichiara Luigia Rabite, produttrice del visual novel game “Toursikon” – Portare alla Bit, la nostra novità, per noi di Elleviaggi è stato un grande onore, perché è la prova che il Covid non ci ha fermato, è la prova che nonostante il fermo obbligato, abbiamo continuato a lavorare per la nostra amata Terra, che è diventata la protagonista assoluta del nostro gioco. Dopo il successo al TTG, anche alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo tanti sono stati gli operatori che sono venuti a trovarci al nostro tavolo per conoscere il gioco e la nostra Basilicata.”

“La nostra App – continua la Rabite- piace sia agli addetti del settore che al turista. “Toursikon” incuriosisce, fa venir voglia di visitare il borgo. Lo abbiamo creato pensando proprio ad un nuovo modo di fare turismo. Un racconto fantasioso in un luogo vero, con personaggi inventati e non. Con misteri ed enigmi da risolvere. Con un premio finale tutto da scoprire. È per tutti, non ha limiti. Si scarica gratuitamente sul proprio cellulare. È un gioco per tutti ed è diventato anche un percorso per le scolaresche, ma può essere visto anche come un percorso/cammino religioso che porta dalla chiesa della Rabatana al Santuario di Anglona, attraversando i meravigliosi calanchi.”

Insomma, obiettivo centrato per la Elleviaggi che ha saputo comunicare attraverso un linguaggio diverso la rarità della destinazione di Tursi. Una scelta che, dall’interesse dimostrato dai turisti, è stata ampiamente gradita.

