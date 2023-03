Condividi subito la notizia

In occasione delle Giornate FAI di Primavera, l’ex ospedale Testa è uno dei 750 “luoghi” in Italia, a Taranto, di interesse culturale che potranno essere visitati nel weekend in arrivo, sabato 25 e domenica 26 marzo.

La struttura, di recente sottoposta a lavori di restauro, attualmente è sede dell’ARPA Puglia (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) e del servizio di Veterinaria della Asl di Taranto e sarà visitabile, con percorsi guidati, sia sabato che domenica, dalle 10 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:30.

In occasione delle due giornate di apertura, l’associazione CJVAS Delfini Taranto, presieduta dal dottor Ivo Serio, esporrà per i visitatori due preziose auto storiche risalenti alla stessa epoca di costruzione dell’ex ospedale.

Durante il percorso di visita, che dura circa 45 minuti e che non richiede prenotazione, si partirà dalla chiesetta, sita all’esterno della struttura, costruita dagli inglesi di stanza a Taranto all’incirca nel 1943. Di seguito i visitatori, percorrendo il giardino caratterizzato dalla presenza di olivi secolari, saranno guidati all’interno dell’edificio di cui si descriveranno gli aspetti ancora evidenti della sua primaria destinazione ad ospedale antitubercolare. In particolare, dalle ampie terrazze, addette un tempo alle cure elioterapiche, i visitatori potranno godere della vista sulla rada di Mar Grande. Il percorso continuerà nei laboratori chimici e microbiologici, normalmente non accessibili, dove il personale tecnico descriverà le attività attualmente svolte per il controllo dell’inquinamento e la tutela dell’ambiente.

