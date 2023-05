Condividi subito la notizia

I consiglieri comunali Pasquale Doria, Angelo Lapolla, Liborio Nicoletti, Mario Morelli, Augusto Toto, Imma Milia Parisi, Tommaso Perniola, Cinzia Scarciolla, Milena Tosti, Marina Susi, Adriana Violetto, sulla votazione della Presidenza del Consiglio.

Susi, vincitrice morale

Grande prova di carattere della consigliera comunale Marina Susi, sostenuta dalla fiducia e stima incondizionata dei consiglieri dell’opposizione. È stata indicata come presidente della massima assemblea cittadina in contrapposizione all’esponente di 5 Stelle. Nonostante non avesse i numeri dalla sua, non ci sono dubbi che Susi avrebbe tutelato al meglio la dignità del ruolo ed assicurato l’esercizio delle funzioni attribuite dalla legge e dallo statuto, con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

Ne esce vincitrice morale, un riconoscimento alla sua pacatezza nelle puntuali argomentazioni politiche e per il grande impegno esercitato nel sociale, al fianco di chi soffre. Mentre la maggioranza ha rifiutato ogni confronto, secondo prassi discriminatorie, contraddittorie del ruolo di garanzia che comporta questa carica, imponendo un nome che, per tale ragione, non ha ottenuto la maggioranza qualificata.

Dai banchi dell’opposizione, emerge una compattezza che deriva da una chiara volontà politica. Per tutti i sostenitori di Susi non ci sono dubbi, la via da seguire non è quella dei selfie, ma delle politiche che producano mutamento sociale e non la triste dissipazione in compromessi al ribasso. La via della politica della buona volontà è sempre quella che si può cogliere nelle condizioni di chi sta in basso, dei non garantiti, degli spossessati e di chi è vittima della crisi economica divenuta sempre più nemica di un intero popolo, quello materano, costretto nella condizione di nuove subalternità, come quella profondamente ingiusta dei nostri giovani costretti a emigrare e di chi è precario non certo per propria scelta.

Consensi praticamente unanimi nei confronti dei consiglieri Angelo Lapolla, indicato dall’opposizione, e Lucianna Stigliani indicata dalla maggioranza, quali vicepresidenti del Consiglio.

