Si terrà domani 20 gennaio a partire dalle 9, al Park Hotel di Potenza, l’undicesimo congresso dello Spi Cgil Basilicata per l’elezione del nuovo segretario generale. Interverranno il segretario generale uscente, Nicola Allegretti; Francesco Montemurro, dell’associazione Across, che presenterà la ricerca “La Basilicata e le nuove sfide per il welfare locale nell’era post Covid”, Susanna Felicetti, dello Spi Cgil nazionale e Angelo Summa, segretario generale Cgil Basilicata. Chiuderà i lavori Stefano Landini, segretario nazionale Spi Cgil.

Il congresso sarà l’occasione per rilanciare i temi che riguardano gli anziani in Basilicata e le proposte del sindacato su invecchiamento attivo, politiche di welfare e sanità. Un momento specifico sarà riservato agli iscritti e alle iscritte di lunga data ai quali verranno consegnate delle targhe in segno di riconoscimento per l’apporto al sindacato dei pensionati.

Potenza, 19 gennaio 2023

