Nell’ambito del progetto AReSS per la promozione dell’invecchiamento attivo – finanziato dalla Legge regionale n.16 del 30 Aprile 2019, promossa e presentata dai sindacati dei pensionati SPI-FNP-UILP Puglia unitamente alle confederazioni CGIL-CISL-UIL Puglia e alle associazioni di volontariato ADA-ANTEAS-AUSER -, l’ADA Bari, in partnership con la UIL Pensionati Puglia, l’assessorato comunale al Welfare, l’associazione Alzheimer Bari e l’ADA Con Puglia presenta un nuovo progetto dedicato al mondo della terza età.

“Se ti vuoi aggiornare, pensa in digitale” è un progetto finalizzato al superamento del digital divide e del gap generazionale che separa gli anziani dalle attuali tecnologie impedendo loro l’accesso a molti servizi sociali e socio-sanitari. Un’iniziativa molto utile per gli over 55, cui saranno rivolti dei corsi di alfabetizzazione informatica con l’obiettivo di renderli più attivi nell’esercizio dei diritti di cittadinanza e consapevoli grazie all’acquisizione di alcune competenze digitali, ormai essenziali in tutti i contesti di vita, a maggior ragione dopo l’esperienza pandemica.

La presentazione degli obiettivi e delle attività progettuali si terrà domani, mercoledì 1 febbraio, alle ore 17, nella sede ADA Bari (corso Italia n.43/B). All’incontro interverranno, parteciperanno la presidente dell’ADA Bari Sabina Scavo, l’assessora comunale al Welfare Francesca Bottalico, la segretaria generale UIL Pensionati Puglia Tiziana Carella, la vicepresidente dell’associazione Alzheimer Bari Katia Pinto e i docenti del corso, Lorenzo Cramarossa e Vito Michele Roppo.

