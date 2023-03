Condividi subito la notizia

“Sono mesi che denunciamo la crisi in cui versa la Sanità in Basilicata, nodo centrale del welfare regionale e chiave di accesso per il futuro della nostra regione. Dalle questioni finanziarie, oggetto di attenzione da parte degli ispettori del ministero, alle liste d’attesa interminabili e che stanno determinando enormi problemi ai cittadini, soprattutto quelli più fragili, la gestione della Sanità da parte di questa giunta regionale si sta dimostrando completamente fallimentare”. Così dichiara Donato Pessolano, segretario regionale di Azione.

“Ad aggravare questo quadro, già fortemente negativo – continua Pessolano – si aggiungono anche le difficoltà manageriali ampiamente dimostrate nella gestione della Sanità territoriale, che pure potrebbe contare su eccellenze e risorse umane di grandissimo valore. A pagarne le conseguenze di questa gestione superficiale sono soprattutto i lucani ai quali non può certo bastare la sola politica dei bonus energetici e degli sconti. Questo i cittadini lo sanno bene, solo la maggioranza ancora non l’ha capito. Alla Basilicata serve una nuova visione di sanità, soprattutto nell’era post emergenza Covid, ed una programmazione seria e concreta di azioni che possano determinare un vero e proprio cambio di paradigma. Su questo terreno – conclude l’esponente del Terzo Polo – siamo pronti a lavorare con tutte quelle forze politiche e civiche che vorranno mettere in campo una riforma del sistema ed un programma fatto di buonsenso e che voglia prendersi seriamente cura del futuro dei lucani”.

