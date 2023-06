Condividi subito la notizia

Di seguito la dichiarazione del sindaco Carlo Salvemini dopo la notizia dell’approvazione in giunta regionale della copertura finanziaria dei lavori sul piazzale antistante la stazione di Lecce:

«Ringrazio l’assessora regionale ai Trasporti Anita Maurodinoia e tutta la giunta regionale per aver approvato la copertura finanziaria dei lavori su piazzale Oronzo Massari e su viale Oronzo Quarta.

Questa delibera ci permette così di recuperare 1.5 milioni di euro che possono rientrare nel quadro economico originario del progetto di ribaltamento della stazione, il cui cantiere potrà riprendere nel giro di pochi giorni senza più l’incognita di come fronteggiare i rincari sui materiali.



La riqualificazione di piazzale Massari e viale Oronzo Quarta – insieme al progetto del ribaltamento – inciderà non solo sul quartiere Rudiae-Ferrovia, ma su tutta la mobilità in arrivo dall’ingresso sud della città, con ripercussioni positive soprattutto per i tanti pendolari che ogni giorno si spostano da Lecce in treno per raggiungere luoghi di lavoro in comuni diversi e che avranno spazi e servizi nuovi per lasciare l’auto, la bici, lo scooter e prendere il treno. O meglio ancora, arrivando in stazione in bus, taxi o a piedi.

Sarà una grande trasformazione urbana che renderà Lecce più bella, accogliente, accessibile grazie anche alla dedizione di Alessandro Delli Noci e Marco Nuzzaci».

