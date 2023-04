Condividi subito la notizia

È stato sottoscritto questa mattina un protocollo d’intesa tra il Comune di Galatina, l’Università del Salento e la Regione Puglia, con l’obiettivo di riqualificare e promuovere il patrimonio artistico-culturale e turistico del territorio galatinese e dei paesi limitrofi attraverso percorsi culturali e turistici. Il protocollo d’intesa è stato firmato, a Palazzo Orsini, dal Sindaco del Comune di Galatina Fabio Vergine, dal Rettore dell’Università del Salento Fabio Pollice e dall’Assessore regionale a Istruzione e Università Sebastiano Leo.

Le linee progettuali e strategiche di interesse comune per lo sviluppo delle iniziative e dei progetti di collaborazione saranno definite da un comitato scientifico costituito, per il Comune, dalla restauratrice ed esperta di arte sacra Maria Prato, dal docente UniSalento di Storia delle istituzioni politiche Giancarlo Vallone e dall’ingegnere Giovanni Vincenti; per l’Università del Salento dai professori Daniela Castaldo (presidente del corso di laurea DAMS ed esperta di Storia e archeologia della musica), Francesco Giannachi (docente di Lingua e letteratura greca) e Ginetta De Trane (docente di Lingua e letteratura latina); per la Regione Puglia dal docente UniSalento Massimo Guastella (storico dell’arte), da Veronica Palamà (funzionaria in campo giuridico con competenze nella gestione amministrativa) e da Antonio Lombardo (responsabile amministrativo delle politiche del lavoro, istruzione e formazione).

Lecce, 6 aprile 2023

