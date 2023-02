Condividi subito la notizia

Prosegue l’attività dell’Amministrazione provinciale, presieduta da Rinaldo Melucci, nell’ambito della programmazione di interventi volti ad ottimizzare le condizioni di viabilità su tutte le strade del territorio Tarantino.

A pochi giorni dall’affidamento dell’appalto, il servizio istituito per garantire la sorveglianza, il pronto intervento e la messa in sicurezza delle arterie viarie provinciali è ufficialmente attivo.

Ad occuparsi di queste operazioni, a cui vanno aggiunte anche quelle che prevedono il monitoraggio dello stato manutentivo dei beni stradali e gli interventi di piccola manutenzione, è la società “PISSTA” che ha collocato in punti strategici dell’intera rete viaria Strutture Operative Radiomobili (S.O.R.). Collegate fra di loro, queste sono dotate di mezzi e strumentazioni polifunzionali specificamente destinati all’esecuzione del servizio di ripristino di tratti stradali teatro di incidenti. Gli interventi sono coordinati da una Centrale Operativa che risponde al numero verde 800.034.034, attiva 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. La PISSTA è l’unica società delegata a richiedere in nome e per conto dell’Amministrazione Provinciale i dati non sensibili dei veicoli coinvolti nei sinistri (circostanza indispensabile per ottenere un tempestivo risarcimento dei danni cagionati).

“Il servizio reso da PISSTA– precisa il presidente Melucci- consentirà alla collettività sia di poter transitare su strade più sicure, sia di contare su di un territorio meno inquinato. E senza che vi sia alcun esborso economico né per l’Ente proprietario della rete stradale, né per il cittadino. Infatti, il costo dell’intervento effettuato viene addebitato alla compagnia di assicurazione del civilmente responsabile tenuta a coprire tutti i rischi connessi alla circolazione dei veicoli, compresi quelli causati alla piattaforma stradale, alle infrastrutture e all’ambiente. Con l’attivazione di questo servizio, e con gli altri interventi disposti negli ultimi tre mesi, si conferma che far fronte a tutte le situazioni di emergenza che possano creare pericolo per la pubblica incolumità e la sicurezza stradale rappresenta una delle priorità della nostra Amministrazione.”

