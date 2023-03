Condividi subito la notizia

A quasi due mesi dall’uscita de “Il Coraggio dei Bambini” (Columbia Records/Sony Music Italy) – certificato platino da FIMI/GfK Italia – Geolier continua a raccontare la sua realtà e da oggi anche in radio con “COME VUOI”, singolo contenuto nell’album, di cui è disponibile da Mercoledì 1 Marzo – al link https://youtu.be/aL0dOoLpf7M – il videoclip, un racconto di un amore desiderato e sincero sullo sfondo della città di Napoli.



Protagonisti d’eccezione del video sono l’attore napoletano Giacomo Giorgio, una delle punte di diamante della fiction Rai “Mare Fuori”, e Paola Di Benedetto, conduttrice radiofonica e televisiva. I personaggi vengono immortalati nei momenti più significativi dell’amore in tutte le sue sfaccettature, ma sempre con la sincerità che caratterizza Geolier, la sua musica e la sua città. Il video, diretto da Davide Vicari, è stato girato tra le strade di Napoli, dalla stazione di Montesanto al Porto.



Nel frattempo, si aggiungono altri traguardi alla lunga lista di successi dell’artista: il brano “Monday” è stato di recente certificato disco d’oro (dati diffusi da FIMI/GfK Italia), mentre continua a collezionare sold out il tour che porterà finalmente “Il Coraggio dei Bambini” sui palchi di Milano e Napoli. Questi gli appuntamenti confermati finora, che hanno già registrato il tutto esaurito:



12 aprile – MILANO – Alcatraz SOLD OUT

18 aprile – NAPOLI – Palapartenope SOLD OUT

19 aprile – NAPOLI – Palapartenope SOLD OUT

20 aprile – NAPOLI – Palapartenope SOLD OUT

Un talento con pochi pari, poliedrico ma con un’identità forte e ben delineata, capace di non ripetersi mai ma, allo stesso tempo, di mostrarsi al suo pubblico in continua evoluzione, così come solo i grandi artisti sanno fare. GEOLIER è senza dubbio uno dei fenomeni musicali più eclatanti che l’Italia abbia visto e vissuto negli ultimi anni. Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena, collezionando, in così poco tempo, importanti certificazioni – ben 17 dischi di platino e 20 dischi d’oro – e oltre 1.4 miliardi di streaming audio/video.

https://www.instagram.com/geolier/

