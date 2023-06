Condividi subito la notizia

l Comitato Unpli Pro Loco Basilicata si è riunito il 1° giugno presso la suggestiva località di Corleto Perticara, ospiti della Pro Loco locale, per discutere importanti argomenti riguardanti il movimento delle Pro Loco.

Durante l’incontro, sono state affrontate diverse tematiche di grande rilevanza, con un’attenzione particolare rivolta alle prossime iniziative promosse dal Comitato, che mirano a valorizzare la cultura, il turismo e il patrimonio locale della regione.

Tra gli eventi di spicco, si è discusso della Giornata regionale delle Pro Loco UNPLI Basilicata, un’occasione unica in cui le associazioni Pro Loco saranno messe in contatto diretto con i cittadini e le istituzioni per promuovere un proficuo confronto su argomenti di crescita culturale, sociale, turistica e ambientale. Tale iniziativa permetterà alle Pro Loco di condividere le proprie esperienze, tradizioni ed eccellenze locali, contribuendo così a valorizzare la ricchezza culturale e turistica della Basilicata. Le date e i dettagli relativi allo svolgimento di questa importante giornata saranno comunicati a breve.

Inoltre, è stato presentato il Premio UNPLI Basilicata, uno dei premi più autorevoli a livello nazionale e regionale. Questo riconoscimento viene assegnato dal 1988 a personalità lucane che si sono particolarmente distinte nel campo artistico-culturale, scientifico-imprenditoriale, nonché al proprietario di un Complesso Storico Monumentale restaurato e aperto al pubblico. Il Premio UNPLI Basilicata rappresenta un’importante occasione per celebrare le eccellenze della regione e il loro contributo alla promozione della cultura e del territorio. Giunto alla XX edizione l’evento si svolgerà a Lauria in collaborazione con il Comune e la locale Pro Loco.

In merito alla formazione dei dirigenti delle proprie associate l’Unpli Basilicata conferma il suo impegno costante con l’appuntamento di domani, domenica 4 giugno, presso la città di Acerenza, dove si terrà una Giornata di Formazione sulla sicurezza e HACCP. L’obiettivo di questo evento è fornire alle Pro Loco gli strumenti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene nelle manifestazioni e nelle varie attività organizzate. Durante la giornata, saranno trattati temi fondamentali quali la gestione dei rischi, le norme di sicurezza e i protocolli HACCP, con l’obiettivo di garantire la massima qualità e professionalità nelle attività delle Pro Loco.

Il Presidente Vito Sabia desidera ringraziare tutto il Comitato per l’interesse e l’impegno dimostrati durante la riunione, sottolineando l’importanza del lavoro congiunto per la promozione delle Pro Loco e per la valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio lucano.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle iniziative dell’Unpli Basilicata, si invita a consultare il sito web ufficiale del Comitato (www.unplibasilicata.it) e a seguire i canali social dell’associazione.

