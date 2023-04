Condividi subito la notizia

Questa mattina, presso la Sala Consiliare della Residenza Municipale, la Civica Amministrazione ha voluto ringraziare associazioni e volontari che hanno contribuito a rendere speciale la prima edizione di Gravinae Nativitas che, per il prossimo Natale, torna con tantissime novità.

Iniziamo dalle date: non più 2 appuntamenti ma 2 weekend dedicati alla rappresentazione della natività: 8-9-10 dicembre e 5-6-7 gennaio 2024, si triplicano gli appuntamenti per consentire una migliore partecipazione di pubblico.

La formula ormai rodata della collaborazione tra realtà associative verrà ulteriormente rafforzata.

Il gruppo di lavoro che ha realizzato l’evento dello scorso anno costituito da Corteo Storico Giovanni di Montfort, Passio Christi e APS Fortis Murgia, ma anche Na-ma-Stè Aps, Asso.t.Im, Confartigianato e Ente Pro Loco Puglia in occasione del Natale 2023 sarà ulteriormente rafforzato dal bagaglio di esperienze di altre importanti realtà associative di cui sarà data notizia non appena saranno definiti gli ultimi dettagli.

Alla cerimonia ha presenziato il Sindaco Fedele Lagreca che, insieme al Sindaco di Castellana Grotte Domi Ciliberti, ha presentato la partnership tra i due comuni che porterà a ricadute positive in termini di sviluppo turistico sostenibile e di valorizzazione territoriale.

Ma questa collaborazione non si esaurisce ai confini regionali.

Le due municipalità, infatti, parteciperanno ad una progettualità che sarà sottoposta alla Commissione Europea, legata al programma “Cittadini, uguaglianza, diritti e Valori” (Cerv) che vedrà insieme Gravina in Puglia, Castellana Grotte e Postumia (Slovenia) unite da un fattore comune: la magia della natività che viene fatta rivivere in luoghi mozzafiato.

Nei rispettivi saluti, gli assessori Maria Schinco, Giuseppina Festa e Leo Vicino hanno fatto emergere la volontà di proseguire il lavoro sin qui svolto, in termini di coinvolgimento , partecipazione e progettualità per arrivare pronti alle sfide ambiziose a cui la comunità sarà chiamata da qui ai prossimi anni, mentre la Vicepresidente del Consiglio Comunale Pasqua Debenedictis ha esaltato la stretta collaborazione venutasi a creare tra esecutivo e intero Consiglio Comunale impegnati tutti insieme a perseguire l’interesse della città.

Spazio anche ai rappresentanti delle 3 associazioni che hanno collaborato a Gravinae Nativitas: Giuseppe Colonna a capo dell’Associazione Corteo Storico Giovanni di Montfort, Mino Berlino alla guida di Passio Christi e Pietro Dipalo dell’APS Fortis Murgia.

Nei rispettivi interventi, i tre hanno apprezzato l’operato dell’Amministrazione gravinese nel farsi promotrice di dialogo tra associazioni, nel sapere fare rete tra istituzioni e associazioni e aprire la città a realtà viciniore.

Dichiarazione del Sindaco di Gravina in Puglia Dr. Fedele Lagreca

Dopo anni in cui ci siamo convinti che soffermarsi al proprio orticello fosse la cosa più importante, è giunto il momento di invertire la rotta e aprire questa città a tutte quelle esperienze che possano darle quel valore aggiunto.

Come più volte ho ripetuto, da soli non si va da nessuna parte, bisogna imparare a fare rete e imparare a stare insieme. Questo sarà il comune denominatore di questa Amministrazione, contaminarsi con altre realtà per riprendere quella centralità smarrita che questa terra merita.

Oggi nasce questo legame con Castellana Grotte, un comune importantissimo del sud barese, una collaborazione sulla quale puntiamo e che presto si rafforzerà e condurrà a effetti positivi sulla città.

Dichiarazione del Sindaco di Castellana Grotte Domi Ciliberti

L’obiettivo di questa partnership è quella di creare una sinergia di ampio respiro che vada dalla Terra di Bari all’Alta Murgia, sulla scorta di un legame che unisce Castellana Grotte e Gravina in Puglia, territori che condividono una forte identità legata ai prodotti enogastronomici ma soprattutto agli elementi naturalistici delle grotte e delle gravine.

Ritrovarci è stato naturale, così come naturale è la principale caratteristica dei nostri maggiori valori identitari.

