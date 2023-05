Condividi subito la notizia

Il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano e la Consigliera Giovanna Di Sanzo, hanno consegnato oggi un riconoscimento ufficiale a Pietro Maria Francesco Mauro, 9 anni, vincitore a New York del Golden Classical Music Awards, per la sua esibizione al pianoforte della Sonata K1 di Domenico Scarlatti.

La kermesse internazionale dedicata ai giovani musicisti di tutto il mondo, svoltasi al Carnegie Hall, è stata caratterizzata dalla presenza del giovane artista di Senise, che, come ha avuto modo di spiegare questa mattina accompagnato dai genitori Isabella De Fina e Antonio Mauro, non lo ha per nulla intimorito “forte” della sua esperienza di studio al pianoforte (con i maestri Giuseppe Fusaro e Clarissa de Rosa Arcuri) da circa tre anni e dei suoi successi già registrati in questi anni, che lo hanno condotto negli Usa.

Ora il successo “che a quanto vediamo – hanno commentato Giordano e Di Sanzo insieme agli altri consiglieri provinciali presenti – ci mette davanti ad un talento della nostra regione che ci auguriamo prosegua con la stessa intensità e le stesse motivazioni, che siamo sicuri lo porteranno lontano”.

“Un piccolo riconoscimento, il nostro, che vale come spinta a fare sempre meglio, per aver dato lustro alla nostra provincia e direi all’intera regione – ha aggiunto Giordano – in una gara internazionale per giovani artisti musicisti di tutto il mondo. E non è cosa da poco”.

Ufficio Stampa – Luigi Scaglione

Hits: 2