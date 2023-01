Condividi subito la notizia

Nel settimo anniversario della scomparsa di Giulio Regeni in Egitto, si rinnovano anche in Basilicata le iniziative per chiedere verità e giustizia. “Attraverso un lungo striscione vogliamo esprimere, non solo simbolicamente, vicinanza alla famiglia Regeni e a quanti si stanno prodigando, da sette lunghi anni, affinché non si spengano i riflettori sul caso” dice la portavoce lucana di Articolo 21 Mariapaola Vergallito. Ad ospitare lo striscione è la sede a Potenza del Ce.St.Ri.M., che da qualche giorno è anche sede del neonato presidio lucano di Articolo21, in una iniziativa in concerto con Libera Basilicata, l’ordine dei giornalisti e l’associazione della stampa di Basilicata.

Hits: 4

Correlati