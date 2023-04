Condividi subito la notizia

I senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri e Saverio De Bonis hanno inviato una lettera al Ministro dell’Interno sul problema del sottodimensionamento degli organici di Polizia di Stato. “La situazione della cronica carenza di organico nelle questure di Potenza e Matera si aggrava sempre di più, mettendo a rischio la tenuta della sicurezza e del servizio ai cittadini lucani”, scrivono Gasparri e De Bonis.

“Anche i sindacati di categoria, tra cui il Siulp, sono molto preoccupati. Negli ultimi due anni si è visto che il numero del personale collocato in quiescenza nella provincia di Potenza è elevato e continua ad esserlo, oltre al fatto che il turn over funziona a rilento. Per questo le previsioni non sono ottimistiche. Infatti, entro il 2030, sono previsti 40mila pensionamenti nella Polizia di Stato a fronte di 27mila nuove assunzioni. L’Amministrazione quindi dovrebbe inviare nuovi agenti nelle due province e valutare se possa esser garantita, nella fase transitoria e attesi i pensionamenti, la sede o, in alternativa, una delle sedi scelte agli idonei. Per questo confidiamo nella sensibilità e competenza del Ministro dell’Interno per mettere in campo le migliori soluzioni per la categoria, prima che la sicurezza pubblica possa essere messa a repentaglio dal preoccupante sottodimensionamento degli organici”, concludono.

Roma 26 aprile 2023

