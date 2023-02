Condividi subito la notizia



Migliorare la qualità di vita del target di riferimento (persone non autosufficienti o in condizione di fragilità non supportate da una rete formale o informale adeguata, costante e continuata) sostenendo il rientro e la permanenza a domicilio a seguito di un ricovero ospedaliero e ridurlo attraverso l’attivazione di servizi di assistenza socio assistenziale (assistenza domiciliare, telesoccorso, pasti a domicilio ecc.).

A queste azioni, si aggiunge anche la formazione specifica per gli operatori.

Sono i principali obiettivi del progetto “Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione’’, finanziato per 330.000 euro.

Con l’approvazione di quest’ultimo, sono stati tutti finanziati i progetti candidati al PNRR dall’Ambito Territoriale TA/1, che vede il Comune di Ginosa capofila, per un totale di 1.466.500 euro.

In dettaglio:

– 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (P.I.P.P.I.) – 211.500 euro;

– 1.1.3 Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione – 330.000 euro;

– 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità – Progetto individualizzato (115.000 euro) Abitazione Autonoma (420.000 euro) Lavoro (180.000 euro);

– 1.1.4 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burnout tra gli operatori in unione con gli Ambiti Territoriali di Martina Franca e Massafra.

L’Ambito di Martina Franca è capofila – 210.000 euro.

Grazie al finanziamento dell’investimento 1.2, è stato recentemente avviato il programma “Imparo, lavoro e vivo da solo!”. L’obiettivo è l’accelerazione del processo di de-istituzionalizzazione delle persone con disabilità al fine di migliorare la loro autonomia e offrire opportunità di accesso al mondo del lavoro, anche attraverso un percorso formativo per acquisire abilità informatiche che permettano una più facile accessibilità al mondo del lavoro.

Inoltre, a novembre 2022 l’Ambito Territoriale ha sottoscritto la convenzione per l’attuazione delle azioni previste dal sub investimento 1.1.1 (Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini – P.I.P.P.I.).

Il programma prevede l’implementazione di azioni di carattere preventivo (Assistenza educativa domiciliare, vicinanza solidale, gruppi genitori bambini, formazione specifica degli operatori coinvolti) con finalità di accompagnamento dell’intero nucleo familiare in situazione di vulnerabilità. Il personale dell’Ambito ha dato avvio al progetto attraverso la partecipazione ai corsi di formazione specifica. Seguiranno nei prossimi mesi momenti informativi/sensibilizzazione e l’attivazione dei dispositivi di intervento con le famiglie.

