L’Amministrazione Comunale ha acquistato 38 nuovi alberi che saranno piantumati nei prossimi giorni in diverse zone della Città. Si tratta, nello specifico, di 10 lecci, 10 tigli, 10 ligustri, 7 carrubi e una magnolia.

Alcuni andranno a sostituire alberi rimossi, mentre altri andranno a implementare zone alberate già presenti. In entrambi i casi la presenza di nuovi alberi renderà più belli i luoghi del centro urbano in cui saranno piantumati.

“Nelle scorse settimane – ha spiegato l’Assessore al Verde e al Decoro Urbano Vincenzo Angelini – siamo stati costretti ad abbattere due pini della Villa Garibaldi per ragioni di sicurezza evidenziate dalla perizia di un agronomo ma i nostri interventi per il verde pubblico sono finalizzati soprattutto alla cura e all’implementazione per migliorare l’arredo urbano e per dotare di verde il centro cittadino in considerazione delle funzioni importanti che, come è noto, svolgono gli alberi non soltanto dal punto di vista estetico. In questi obiettivi rientra la piantumazione delle nuove essenze arboree”.

