Nel mese di febbraio partirà la prima edizione del progetto “Genitori in Rete” promosso dal Centro Servizi per le Famiglie – settore Servizi Sociali Ambito Territoriale Taranto 5. Sarà avviato un laboratorio pratico-esperienziale sul tema della genitorialità, dedicato a genitori singoli o in coppia, aperto ai residenti nei comuni di Martina Franca e Crispiano.

L’iscrizione è gratuita. Per partecipare e per informazioni è possibile contattare il numero 3926664004 dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 13,00

Il percorso inizierà al raggiungimento del numero minimo di 12 partecipanti o comunque entro il mese di febbraio. Gli incontri – cinque complessivamente – si svolgeranno nella biblioteca di comunità di Martina con cadenza settimanale, il giovedì dalle 16,30 alle 18,30.

