L’iter da seguire per la costituzione del Consorzio che consentirà di rendere finalmente operativo il Parco “Terra delle Gravine” è stato al centro dell’incontro che il presidente della Provincia di Taranto, Rinaldo Melucci, ha avuto con i rappresentanti delle associazioni ambientaliste ioniche.

Auspicando da anni il passaggio “dalla carta alla realtà” di una delle aree naturali più suggestive d’Europa, nel corso della riunione le stesse associazioni hanno voluto manifestare il proprio apprezzamento non solo per il ritmo di lavoro con cui l’attuale Amministrazione provinciale sta procedendo, ma anche per la chiara inversione di rotta rispetto ad un passato in cui le loro istanze non sono state ascoltate.

“Costituire il Consorzio – ha affermato il presidente Melucci- rappresenta una priorità di questa Amministrazione. Desidero ricordare che nel giro di pochissime settimane abbiamo tenuto tre tavoli tecnici con i sindaci dei Comuni i cui territori rientrano nel “Terra delle Gravine” ed abbiamo avuto interlocuzioni con la Regione Puglia proprio allo scopo di accelerare il più possibile le fasi che dovranno portare alla creazione della struttura gestionale del Parco. Restano da chiarire alcuni aspetti, ma tutto questo sarà da prendere in esame dopo la costituzione della “governance”. Una volta raggiunto il risultato, si passerà alla fase operativa con l’intenzione di coinvolgere le associazioni. Adesso è il momento di essere determinati e fare in fretta recuperando il tempo perduto da altri.”

I chiarimenti forniti dal presidente Melucci e l’attività svolta fin qui dall’Amministrazione provinciale (all’incontro ha partecipato anche il consigliere delegato per le infrastrutture strategiche, incluse quelle verdi, Paolo Lepore) sono stati valutati positivamente dai rappresentanti delle associazioni “Coordinamento Provinciale per il Parco delle Gravine”, “Legambiente”, “Lipu Onlus” e “WWF Trulli e Gravine”, che al termine della riunione hanno consegnato al presidente una maglietta dedicata al Parco.

Taranto 18 Gennaio 2023

