Una degustazione guidata speciale, quella offerta da Oprol all’On. Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura e Sovranità alimentare del governo Meloni, che ha potuto degustare e scoprire la qualità dell’olio lucano, attraverso il “carrello degli oli di Oprol” più importante organizzazione di olivicoltori presente in Basilicata, con circa mille soci.

“Il Carrello è un percorso virtuoso per valorizzare l’olivicoltura lucana – ha sostenuto Paolo Colonna, presidente OPROL – che vuole dare la possibilità ai ristoratori di presentare la Basilicata degli oli sulle tavole esaltando saperi e sapori in un giusto legame con i piatti. Ogni olio ha un suo carattere, espressione delle varietà, delle caratteristiche pedoclimatiche dell’areale di produzione, delle tecniche di coltivazione e trasformazione oggi migliorate grazie alla continua innovazione nel settore. Come Oprol, più importante organizzazione di Olivicoltori in Basilicata, abbiamo il dovere, di portare avanti azioni di promozione, formazione e informazione rivolta ai consumatori, alle scuole e agli stessi ristoratori – conclude Colonna- senza trascurare i produttori al centro oggi di percorsi di certificazione e valorizzazione delle produzioni come il biologico e/o l’IGP Olio Lucano. Il carrello è accompagnato da una carta degli oli di Basilicata e tante altre iniziative per dare all’olio, come sta accadendo per il vino, il giusto riconoscimento e valore. L’olio è anche storia, paesaggio, cultura. turismo”.

“Il sapore dell’olio extra vergine di oliva – aggiunge il Presidente OPROL – è un indicatore essenziale della sua qualità. Il segno distintivo di un buon olio è l’armonia, ovvero l’equilibrio di tutti i suoi attributi olfattivi e gustativi. Oprol consiglia i consumatori di degustare sempre prima dell’acquisto l’olio in azienda, il modo più semplice per comprenderne la qualità e le note sensoriali e procedere al confronto con un olio di oliva acquistato a basso prezzo al supermercato

