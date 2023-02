Condividi subito la notizia



Da notizie di stampa si apprende che, recentemente, nella Quarta Commissione (Politica Sociale) della Regione Basilicata sono state presentate tre proposte di legge una delle quali riguarda la istituzione della Fondazione Lucana Film and Game.

In primo luogo sarebbe oltremodo gradito comprendere se siamo di fronte ad un nuovo ed autonomo organismo ovvero di una estensione delle competenze e funzioni della originaria Lucana Film Commission.

Si afferma tanto, in quanto si rilevano delle incongruenze, sulla scorta di quanto riportato sulla stampa.

Ad una prima lettura sembrerebbe che la proposta di legge proponga la modifica dell’art 64 della legge n°42 del 30.12.2009 che istituiva la Lucana Film Commission che diventerebbe, una volta approvato il disegno di legge, Lucana Film and Game Commission.

Se è così, pur con le dovute riserve che si espliciteranno di seguito, siamo di fronte ad un ampliamento delle competenze e funzioni dell’originario organismo ma c’è un passaggio nella relazione che accompagna la proposta di legge e che è riportata, virgolettata, nell’articolo che induce a pensare ad altro: ….è più che opportuno dotare la nostra regione di una struttura, la Game Commission da affiancare, estendendone le funzioni.

Delle due l’una: è un organismo con gestione e decisione autonome ovvero è un nuovo “ufficio” della originaria Lucana Film Commission?

Le riserve, come si diceva, sono tante per la situazione di stallo che vive, ormai da un bel po di anni, la Film Commission per cui già si fa fatica a comprendere l’estensione di ulteriori funzioni figurarsi poi se va a costituirsi una ulteriore “postazione” che andrà sicuramente in competizione con la sezione Cinema per dividersi le poche risorse da sempre a disposizione della Lucana Film Commission.

Si ritiene che umilmente bisognerebbe ripiegarsi e comprendere, in primo luogo, se la Film Commission ha ancora ragione di esistere e se la risposta è, convintamente, positiva predisporre un serio e credibile progetto di rilancio definendo ruoli, funzioni, obiettivi e soprattutto le risorse necessarie. Altre e ulteriori funzioni, si ritiene, andrebbero ragionevolmente rimandate.

Si coglie l’occasione, nell’auspicio che la Lucana Film Commission sia ancora considerato un organismo importante per la crescita e lo sviluppo della cultura cinematografica in questa Regione, per ricordare quanto già evidenziato in altre occasioni e cioè che la sede “naturale” (per intendere anche legale ed operativa) della Fondazione Lucana Film Commission è Matera. Ciò non è mero desiderio di una comunità bensì una decisione sancita in una legge della Regione Basilicata.

E’ evidente che da molto tempo, della Lucana Film Commission, non vi è nessuna traccia nella città di Matera. Precisamente due anni fa, nel silenzio più assoluto, il consiglio generale della Fondazione Lucana Film Commission ha votato una modifica al proprio statuto. Modifica che sancisce il dato che la sede operativa non è solo a Matera ma anche a Potenza. Si ritiene che non occorra alcun commento.

Il Presidente del Circolo La Scaletta

Paolo Emilio Stasi

