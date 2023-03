Condividi subito la notizia

Centocinquanta adozioni nel 2022 e 38 dall’inizio di quest’anno. Sono gli ultimi dati relativi alle adozioni degli amici a quattro zampe ospiti del canile comunale in contrada Paglieroni. Attualmente il canile ospita 120 cani di diverse età, alcuni dei quali cuccioli di alcuni mesi raccolti per la strada dove erano stati abbandonati. E’ gestito dall’associazione Social Point Odv e alcune volontarie impegnate ogni giorno si prendono cura dei cani.

Questa mattina l’Assessore all’Ambiente Pasqualina Castronuovo ha effettuato un sopralluogo nella struttura. “Ho voluto verificare personalmente quali interventi effettuare per migliorare ulteriormente l’accoglienza del canile e per garantire una ottimale manutenzione delle strutture. Il nostro è un canile modello per pulizia e cura dei cani grazie all’impegno e alla passione per gli animali del gestore e delle volontarie che ogni giorno si prendono cura degli ospiti. Ho voluto esprimere il mio apprezzamento e ringraziarli personalmente. Uno dei nostri principali obiettivi è quello di incentivare le adozioni che già raggiungono un numero rilevante per dare una famiglia ai cani e per ridurre i costi della struttura”.

Nelle domeniche di marzo chi vorrà potrà portare un cane del canile al guinzaglio e fargli fare una passeggiata. L’iniziativa “Dog walking – Regala una passeggiata ad un cane” proseguirà anche nelle domeniche 19 e 26 marzo dalle 10.00 alle 12.00. In questa fascia oraria componenti dell’associazione e volontarie forniranno i guinzagli per le passeggiate che si possono fare negli spazi del canile oppure nelle immediate vicinanze. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 339/7245763. Non è necessaria la prenotazione.

Hits: 0

Correlati