La città dei Sassi conferma il suo ruolo da protagonista nei flussi turistici, anche in occasione della sua “prima volta” alla Borsa mediterranea del turismo di Napoli. Il desk dedicato alla città dei Sassi, presidiato dall’assessore alla Cultura, Tiziana D’Oppido, con il dipendente Giulio Traietta e la partecipazione anche del consigliere comunale Francesco Lisurici, è stato letteralmente preso d’assalto stamattina, giornata clou dell’evento fieristico. Dopo la Borsa internazionale del turismo a Milano e il Ttg di Rimini, la Bmt è ormai un appuntamento consolidato e prestigioso per tutti gli operatori di settore, una vetrina d’eccellenza dove Matera si sta mettendo ulteriormente in mostra. “Da stamattina presto -racconta l’assessore D’Oppido- sono andati letteralmente a ruba i depliant generali sulle opportunità turistiche della città, che sono già in esaurimento, come le belle cartoline che raffigurano il carro della Bruna in bronzo e le brochure della festa. Grande interesse sulla nostra festa patronale del 2 Luglio, ma anche sul prossimo evento rappresentativo della Pasqua, il Presepe Vivente di Natale e sul portale Matera Welcome. In tanti si sono accomodati sul nostro divanetto solo per farsi una foto con dietro il maxi schermo, che riprende lo scenario incantevole dei Sassi. Davvero un’altra gran bella occasione promozionale per Matera”. Soddisfatto anche il sindaco Domenico Bennardi: “Abbiamo voluto fortemente essere presenti per la prima volta a Napoli -ha commentato- perché ormai la Bmt è una manifestazione fieristica d’eccellenza, molto rappresentativa per il sud Italia. Matera continua a volare alto nel turismo, e gli ultimi dati diffusi dall’Azienda di promozione turistica della Basilicata lo confermano. Un trend costante e in crescita, che conferma le nostre enormi potenzialità da valorizzare. L’Amministrazione comunale lo sta facendo con tutte le proprie risorse umane ed economiche, anche e soprattutto partecipando a questi eventi nazionali ed internazionali, nel quadro organico dell’intera Basilicata”.

