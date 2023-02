Condividi subito la notizia

Il Comitato Cittadini Attivi di Bernalda e Metaponto ha formalizzato al Sindaco di Matera una richiesta per conferire a Olimpia Fuina Orioli la Cittadinanza Onoraria.

Dopo i numerosissimi riconoscimenti ottenuti non solo in Italia, il Comitato ritiene non più derogabile che la città di Matera, nella quale Olimpia vive ed opera impegnandosi quotidianamente in difesa della legalità e della giustizia, possa non indirizzarle il prestigioso riconoscimento che Olimpia merita.

Giusto per citarne alcune, Olimpia già detiene, nel suo ricco bagaglio di attestazioni e riconoscimenti le seguenti:

1) La Cittadinanza Onoraria di Alpignano (TO)

2) La Cittadinanza Onoraria di Caselette (TO)

3) Il Premio internazionale per la legalità conferitole dall’Università di Varsavia (Polonia) – Facoltà di Giurisprudenza

4) Il Premio internazionale per la legalità dai Giornalisti di Praga (Repubblica Ceca)

5) La Benedizione Apostolica su pergamena dal Santo Padre Papa Francesco

6) Numerosissime targhe e attestazioni Istituzioniali come quella del Comune di Rivoli e di tantissime altre realtà associative sparse in tutto il territorio italiano

7) Non ultimo il recentissimo Premio per la Legalità che le sarà conferito Domenica 12 febbraio a Casale Monferrato dalla Fondazione Antonino Caponnetto, in occasione del 32° Vertice Nazionale Antimafia 2023.

Bernalda-Metaponto, 9 febbraio 2023

