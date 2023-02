Condividi subito la notizia

Senza interventi infrastrutturali collaterali, siamo di fronte a una cattedrale nel deserto.

Indispensabile il prolungamento verso la dorsale adriatico-jonica Bari-Taranto”

“L’aggiudicazione dei lavori per la progettazione esecutiva e la realizzazione della nuova linea Ferrandina – Matera La Martella da parte di Rete Ferroviaria Italiana, è senz’altro una buona notizia che aspettavamo da tempo. Tuttavia non possiamo esimerci dal sottolineare che il solo completamento del raccordo ferroviario Ferrandina-Matera, senza una serie di interventi infrastrutturali collaterali di collegamento, rischiano di vanificare l’intero progetto”. È quanto affermano i segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil Matera, Fernando Mega, Giuseppe Bollettino e Bruno Di Cuia. “Ci riferiamo – proseguono i segretari – al prolungamento verso la dorsale adriatico-jonica Bari-Taranto. Si tratterebbe di una traiettoria infrastrutturale intelligente di collegamento tra le diverse zone industriali di Tito, Potenza, Valbasento, La Martella e Jesce e di queste con le direttrici ferroviarie tirreniche e adriatica, con il porto di Taranto, Salerno, Bari e Brindisi, necessaria a sostenere lo sviluppo industriale e merceologico lucano.

Solo l’apertura all’asse ferroviario Bari – Taranto – aggiungono Mega, Bollettino e Di Cuia – eliminerebbe l’isolamento della provincia di Matera realizzando i collegamenti indispensabili perché la Basilicata diventi realmente una regione di cerniera tra la Campania, la Puglia e la Calabria. In caso contrario, il mancato allungamento della tratta ferroviaria Ferrandina – Matera alla dorsale adriatica resterebbe un’opera parziale, l’ennesima cattedrale nel deserto”.

Per Cgil, Cisl e Uil “il completamento del raccordo ferroviario Ferrandina-Matera e il suo proseguo verso la dorsale adriatica, dunque, eliminerebbe l’isolamento storico della città di Matera e la sua Provincia che dura da 150 anni; creerebbe un collegamento diretto da Potenza a Bari (via Ferrandina – Matera – Gioia del Colle); costituirebbe un impulso ai settori produttivi agevolando la circolazione nazionale di persone e merci; favorirebbe il comparto del turismo provinciale e dell’intera Basilicata; metterebbe in collegamento cinque importanti Zone Industriali della Basilicata (Tito Scalo, Potenza, Val Basento, La Martella, Jesce) e di queste con le direttrici ferroviarie e con i porti del Tirreno, dello Jonio e dell’Adriatico ; inserirebbe la città di Matera nel circuito nazionale e internazionale, legando il Tirreno all’Adriatico, ponendo la città di Matera in una posizione centrale e privilegiata all’interno del Mezzogiorno d’Italia”.

I segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil, ricordando che la realizzazione della Matera – Ferrandina è frutto di una lotta dei sindacati e della comunità materana, smorzano pertanto i toni trionfalistici del ministro Salvini:

“Senza gli interventi infrastrutturali connessi e da noi da tempo richiesti – concludono – gli intenti annunciati restano solo parole”.

Matera, 20 febbraio 2023

CGIL-Fernando Mega CISL – Giuseppe Bollettino UIL – Bruno Di Cuia

