Condividi subito la notizia

Questa mattina la giunta comunale ha approvato lo studio di fattibilità relativo ai lavori di manutenzione straordinari necessari al conseguimento dei certificati di idoneità statica ed efficientamento energetico dello Stadio della Vittoria, per un importo di 3 milioni di euro a valere per i prossimi anni. Si tratta di un documento tecnico, propedeutico alle successive fasi della progettazione definitiva utile alla gara per l’esecuzione dei lavori.

Gli interventi saranno eseguiti considerando il contesto in cui verranno effettuati in modo che non siano pregiudicate l’accessibilità, l’utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi.

“L’obiettivo è quello di rendere questo importante impianto sportivo, parte della storia della città, un luogo moderno ed efficiente dove ospitare grandi eventi come quelli che ci aspettano nei prossimi mesi – dichiara l’assessore Galasso -. Per questo nel triennio 2023-2025 porteremo avanti le sucessive fasi di progettazione e le procedure di intervento. Sempre oggi, in giunta, è stato approvato un nuovo provvedimento che prevede un ulteriore stanziamento per la manutenzione dello Stadio San Nicola, su cui stiamo continuando a intervenire per completare la riqualificazione complessiva avviata lo scorso anno”.

Hits: 0

Correlati