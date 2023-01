Condividi subito la notizia

“L’inaugurazione del nuovo plesso dell’istituto professionale per l’enogastronomia e per l’ospitalità alberghiera di Marconia di Pisticci, all’interno del quale gli studenti potranno meglio svolgere le proprie attività, rappresenta un potenziamento dell’offerta formativa in un settore importante quale quello dell’enogastronomia, in un momento particolarmente favorevole, da questo punto di vista, per la nostra regione”. Lo ha detto l’assessore regionale all’Ambiente, Cosimo Latronico, partecipando a Marconia di Pisticci all’inaugurazione del nuovo plesso dell’Ipseoa “Giustino Fortunato”. “Quello di Marconia insieme agli altri istituti alberghieri della Basilicata può e deve rappresentare una frontiera a cui guardiamo con interesse per potenziare un’offerta turistica che si sta affermando sempre di più, come dimostrano le importanti attestazioni arrivate nei giorni scorsi da prestigiose riviste internazionali come Vogue e Forbes. Bisogna lavorare – ha concluso Latronico – lungo questa rotta, mettendo a sistema tutte le potenzialità di cui la nostra regione dispone”.

Hits: 2

Correlati