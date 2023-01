Condividi subito la notizia

L’ATER Matera entra nel mondo dei social network per informare e coinvolgere gli utenti e gli inquilini sulle attività dell’ente.

L’Ater Matera sbarca sui social con l’obiettivo di offrire un servizio di informazione ancora più completo e coinvolgente verso gli di inquilini e gli stakeholders, comunicando in modo ancora più efficace e innovativo. “Un ecosistema social integrato su cui poterci seguire attraverso Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter, dove pubblicheremo notizie, aggiornamenti in tempo reale e contenuti di interesse per tutti i nostri utenti. Ma non solo: vogliamo creare una vera e propria rete di comunicazione aperta e trasparente, – afferma Lucrezia Guida Amministratore Unico dell’ATER Matera – in cui gli utenti possano interagire con noi e con gli altri membri della community, condividere idee e suggerimenti, e partecipare attivamente alle nostre iniziative nel rispetto delle regole, delle policy e della netiquette. Siamo convinti che i social network siano uno strumento prezioso per avvicinare gli utenti e creare una rete di relazioni solide e durature, e speriamo di poter contare sulla partecipazione attiva e costruttiva degli inquilini e dei nostri stakeholder.”

L’attivazione di questi nuovi canali di comunicazione fa seguito a due importanti iniziative che l’ATER Matera ha messo in campo già dallo scorso anno: l’adesione al Manifesto della Comunicazione non ostile e l’adesione all’associazione PA Social per la diffusione della corretta informazione e comunicazione della Pubblica Amministrazione.

I link ai canali social attivi sono raggiungibili ai seguenti account:

Facebook: @atermatera

Twitter: @atermatera

Instagram: @atermatera1

Linkedin: Ater Matera

