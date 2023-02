L’azienda sanitaria Locale di Matera potrà contare su 12 nuove professionalità nel settore amministrativo. Questa mattina, nella sede dell’ASM, si è svolta una riunione operativa tra i vertici aziendali e i nuovi assunti, tutti laureati in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o lauree equipollenti, che andranno a coadiuvare le varie unità operative. Oltre al Direttore Generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera, Sabrina Pulvirenti, erano presenti il Direttore Sanitario, Giuseppe Magno, il direttore del distretto collina materana-metapontino, Vincenzo Amoia, il direttore del distretto Bradanica-medio Basento, Rossana Maggio, il dirigente medico della direzione di presidio dell’Ospedale Madonna delle Grazie, Angela Cafarelli, il direttore dell’unità Innovazione tecnologica e servizi informatici, Valerio Camponeschi.

Il DG Pulvirenti ha sottolineato l’importanza delle nuove assunzioni: “Era necessario rinforzare le strutture amministrative – ha commentato – assumendo personale preparato e motivato in un settore strategico per il funzionamento dell’azienda sanitaria. In tempi abbastanza brevi abbiamo espletato tutte le procedure per l’assunzione, dapprima a tempo determinato, di questi 12 giovani professionisti per rinforzare gli organici con le persone idonee a rispondere alle sfide che abbiamo di fronte”.

Durante la riunione di oggi sono stati stabiliti compiti e funzioni dei nuovi collaboratori e le assegnazioni alle varie strutture operative dell’azienda sanitaria.

“E’ un ulteriore passo verso il miglioramento dell’efficienza amministrativa – ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute e Politiche della Persona, Francesco Fanelli- che servirà a migliorare l’erogazione dei servizi e a velocizzare le procedure burocratiche nell’ottica di un incremento complessivo delle performance aziendali”