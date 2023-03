Condividi subito la notizia

Lunedì 27 marzo, alle ore 11.30, nella sala giunta a Palazzo di Città, il presidente del Consiglio comunale Michelangelo Cavone interverrà alla presentazione della 4° edizione della Sacra Passione di Cristo “Con Maria sulla via della Croce”, l’evento organizzato dalla parrocchia Santa Maria Maddalena di Bari in via Datto, in programma venerdì 31 marzo a partire dalle ore 20.00.

La rappresentazione, ideata e diretta da Giuseppe Rossini e patrocinata dal Comune di Bari, vede il coinvolgimento di oltre un centinaio di figuranti impegnati in una recita fedele ai testi sacri con la voce narrante della Vergine Maria.

Questa edizione della Passione vivente, attraverso la figura di Maria, è dedicata a tutte le donne che vivono, oggi, nel dolore e nella sofferenza causati da maltrattamenti o sfruttamenti perpetrati nei loro confronti.

