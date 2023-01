Condividi subito la notizia

Si è tenuto questa mattina l’incontro presso l’assessorato alle Infrastrutture della Regione Basilicata per l’avvio dell’iter di provincializzazione della strada Pian del Cerro-Occhio Nero-Serra Coppoli (meglio conosciuta come strada di Cancellara).

Un’arteria di collegamento fondamentale per molti comuni dell’Alto Bradano verso il capoluogo di Regione.

“Come Provincia di Potenza – ha ribadito Pappalardo all’Assessore regionale – ringraziamo per aver accolto la richiesta di convocazione del tavolo da parte dei comuni confermando tutta la disponibilità a fare quanto di nostra competenza, così come fatto anche per altre strade ritenute strategiche. Pertanto confido, unitamente ai Sindaci di Acerenza, Cancellara, Oppido Lucano e Vaglio di Basilicata, presenti all’incontro, che vengano messe a disposizione da parte della Regione Basilicata le risorse necessarie per una risoluzione definitiva di questo tratto che da tempo versa in condizioni assolutamente non adeguate per la mole di traffico che la interessa quotidianamente”.

Un impegno, tra l’altro, sempre confermato nelle linee programmatiche illustrate dal Presidente dell’Ente, Christian Giordano che ha più volte ribadito l’esigenza di un’azione di programmazione degli interventi da realizzare e di nuove forme di finanziamento per la imponente rete viaria provinciale.

