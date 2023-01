Condividi subito la notizia

Si è tenuto questa mattina un incontro al Mit tra il Ministro Matteo Salvini, l’Assessore alle Infrastrutture Donatella Merra e il Sindaco di Maratea Daniele Stoppelli.

“Abbiamo fatto il punto della situazione sugli investimenti e le opere pubbliche strategiche per la Basilicata. In cima alle priorità ci sono Alta Velocità, viabilità e dighe. Abbiamo convenuto, con il Ministro Salvini, di operare in maniera coordinata e tempestiva per conseguire tutti gli obiettivi programmati e prefissati per la nostra Regione”, ha dichiarato l’Assessore Merra.

Altro dossier importante, che il Ministro Salvini sta seguendo da vicino, è quello di Maratea. Il ripristino della viabilità della Ss18, in seguito agli eventi calamitosi degli scorsi mesi e delle ultime settimane, è fondamentale per scongiurare l’isolamento del territorio e tornare a condizioni di massima sicurezza e di salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata.

L’Assessore Merra e il Sindaco Stoppelli hanno ringraziato Salvini per gli impegni assunti, a cominciare dal coinvolgimento dell’Anas che, su sollecitazione del Ministro, sta operando, a stretto contatto con la Regione e il Comune, impegnando risorse, know how e professionalità al fine di individuare le migliori soluzioni atte a superare la fase di criticità, dopo la frana del 30 novembre scorso.

Il Ministro Salvini ha chiesto di essere aggiornato costantemente sull’evoluzione della situazione di Maratea e sulle proposte progettuali che verranno condivise dalle parti per la risoluzione di tutte le problematiche e l’agognato ritorno alla normalità per la comunità marateota.

