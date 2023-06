Condividi subito la notizia

Sono in corso di ultimazione i lavori di messa in sicurezza della SP 79, Stigliano-Gannano, che rientrano nel piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. 394-21.

Lo ha reso noto il Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese.

“Sulla predetta arteria – ha ricordato il Presidente – i tecnici della Provincia di Matera hanno riscontrato la necessità di intervenire, essendo presenti alcuni tratti in frana nonché gravi dissesti della piattaforma stradale, con lavori che sono consistiti, tra l’altro, nel disfacimento della pavimentazione in conglomerato, la sistemazione in riempimento e la bitumazione.

L’intervento conferma l’attenzione che la Provincia di Matera continua ad avere sulla viabilità provinciale, nonostante le croniche difficoltà di natura economica che tutte le Province d’Italia sono costrette a scontare, dovute principalmente alla sconsiderata “riforma Delrio”.

Naturalmente non ci fermiamo qui: sono infatti in cantiere numerosi altri interventi, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza degli automobilisti e ottimizzare il livello infrastrutturale del territorio provinciale”, ha concluso Marrese.

