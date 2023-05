Condividi subito la notizia

Domenica scorsa si è svolto un evento di notevole importanza regionale a Filiano, in provincia di Potenza, promosso e organizzato dall’UNPLI Pro Loco Basilicata. L’evento in questione riguardava il corso per Operatore Locale di Progetto di Servizio Civile Universale, un’occasione fondamentale per la formazione e l’implementazione di progetti nel campo del servizio civile.

Il servizio civile rappresenta un’esperienza di grande valore in termini di formazione e coinvolgimento sociale, in cui gli Operatori Locali di Progetto (OLP) giocano un ruolo cruciale per il successo delle iniziative. L’OLP è l’operatore che segue attentamente i giovani volontari durante il servizio civile, contribuendo all’effettiva realizzazione delle attività previste e garantendo un adeguato supporto.

Durante il corso, è stata enfatizzata l’importanza di avere una guida competente e qualificata per i giovani volontari. Pertanto, il corso ha rappresentato un momento di approfondimento e aggiornamento per i partecipanti, fornendo loro gli strumenti e le competenze indispensabili per svolgere con successo il ruolo di OLP.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi corsisti provenienti da tutta la regione. Il Presidente dell’UNPLI Pro Loco Basilicata, Vito Sabia, insieme al Sindaco di Filiano, Francesco Santoro, hanno dato il benvenuto ai presenti, sottolineando l’importanza del servizio civile come strumento di crescita personale e sociale. Durante l’incontro, è stata collegata in remoto Bernardina Tavella, responsabile nazionale del Servizio Civile UNPLI, la quale ha elogiato l’iniziativa.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici e organizzativi del servizio civile, si sono occupati di relazionare Lorenzo Fanfoni e Barbara Minicozzi, formatori nazionali accreditati di Servizio Civile UNPLI. Grazie alla loro esperienza e competenza, i partecipanti hanno potuto approfondire tematiche specifiche quali la gestione dei conflitti, la responsabilità e le capacità comunicative, ricevendo utili indicazioni per affrontare con successo le sfide del servizio civile.

«Il continuo impegno dell’UNPLI Pro Loco Basilicata – dichiara il Presidente Sabia – nell’organizzazione di eventi formativi come il corso per OLP, testimonia la promozione e il sostegno all’importanza del servizio civile come strumento di inclusione sociale e crescita individuale. L’impegno dell’UNPLI Basilicata e dei suoi collaboratori nel promuovere tali iniziative contribuisce al progresso e al benessere della comunità locale.»

